Эриксен: в АПЛ нет такой атмосферы на трибунах, как в Италии

Полузащитник «Интера» Кристиан Эриксен после матча 23-го тура Серии А с «Миланом» (4:2) сравнил английских и итальянских болельщиков.
«Это прекрасный опыт. Итог первого тайма грустный, но победа с таким камбэком была очень-очень особенной. После таких матчей можно покидать стадион с улыбкой на лице.
Фанаты подготовили огромный перформанс, который растянулся почти на весь стадион. В Премьер-лиге нет такой атмосферы на трибунах отчасти потому, что фанатам не позволено такое.
А здесь болельщики гонят тебя вперёд с того момента, как автобус прибыл на стадион. Они стучат по автобусу, стоя на обочине, и ты ощущаешь их страсть и проникаешься значимостью матча", — приводит слова Эриксена Goal.
Напомним, Эриксен перешёл в «Интер» из «Тоттенхэм Хотспур» в январе 2020 года за € 20 млн.
- 10 февраля 2020
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