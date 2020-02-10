ЦСКА предложил около € 4 млн за бразильского защитника Кака
Московский ЦСКА хочет купить центрального защитника «Крузейро» Кака Жуниора, утверждает Superesportes.
По данным источника, московский клуб предложил за футболиста около € 4 млн. Оформлением сделки занимается международный инвестиционный фонд. Ранее «Крузейро» отказался продать игрока в «Атлетико Паранаэнсе» за € 2 млн.
Сообщается, что Кака согласился продлить контракт с «Крузейро» до 2022 года, но теперь может покинуть команду из-за выгодного предложения российского клуба.
20-летний Кака является воспитанником «Крузейро». В минувшем сезоне он принял участие в 20 матчах чемпионата Бразилии (в 18 — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча и получил пять жёлтых карточек.
Гончаренко — о трансферах: конечно, ждём, что кто-то придёт
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