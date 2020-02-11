Русская жена Луиса Адриано: возвращение в Россию возможно
Жена бразильского нападающего Луиса Адриано Екатерина Дорожко в «Инстаграме» ответила на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию. Летом 2019 года 32-летний футболист перешёл из московского «Спартака» в «Палмейрас».
Один из подписчиков Екатерины спросил у неё в комментариях: «Луис может вернуться в Россию, если будет предложение?». «Конечно, может», — ответила супруга бразильца.
Луис Адриано выступал за московский «Спартак» с 2017 по 2019 год. В составе московской команды он провёл 79 матчей и забил 25 мячей, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Ранее бразилец также выступал за украинский «Шахтёр» и итальянский «Милан». В «Палмейрас» Адриано перешёл 30 июля 2019 года за € 1 млн.
ЦСКА предложил около € 4 млн за бразильского защитника Кака
Читайте также
- 11 февраля 2020
-
08:28
-
07:55
-
07:20
-
07:00
-
06:40
-
05:36
-
03:21
-
03:03
-
02:49
-
01:35
-
00:32
-
00:32
-
00:15
- 10 февраля 2020
-
23:54
-
23:43
-
23:38
-
23:30
-
23:12
-
23:10
-
22:49
-
22:44
-
22:32
-
22:30
-
22:08
-
22:03
-
21:50
-
21:42
-
21:37
-
21:20
-
21:11
-
20:58
-
20:53
-
20:34
-
20:32
-
20:15
Партнерский контент