Русская жена Луиса Адриано: возвращение в Россию возможно

Жена бразильского нападающего Луиса Адриано Екатерина Дорожко в «Инстаграме» ответила на вопрос о возможном возвращении игрока в Россию. Летом 2019 года 32-летний футболист перешёл из московского «Спартака» в «Палмейрас».

Один из подписчиков Екатерины спросил у неё в комментариях: «Луис может вернуться в Россию, если будет предложение?». «Конечно, может», — ответила супруга бразильца.

Луис Адриано выступал за московский «Спартак» с 2017 по 2019 год. В составе московской команды он провёл 79 матчей и забил 25 мячей, стал чемпионом России и обладателем Суперкубка страны. Ранее бразилец также выступал за украинский «Шахтёр» и итальянский «Милан». В «Палмейрас» Адриано перешёл 30 июля 2019 года за € 1 млн.