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Б. Ротенберг: видимо, у Кокорина в голове сумбур. Ранее мы с ним обо всём договорились

Б. Ротенберг: видимо, у Кокорина в голове сумбур.
Б. Ротенберг: видимо, у Кокорина в голове сумбур. Ранее мы с ним обо всём договорились
Футбол / РПЛ 0

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший высказался о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, отказавшимся переходить в сочинский клуб на правах аренды до конца сезона и впоследствии сосланным за это в «Зенит-2».

«У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения – это же очень правильный шаг.

А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всём с ним договорились, и он готов перейти», — приводит слова Ротенберга ТАСС.

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