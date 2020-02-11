Б. Ротенберг: видимо, у Кокорина в голове сумбур. Ранее мы с ним обо всём договорились
Владелец «Сочи» Борис Ротенберг-старший высказался о ситуации с нападающим «Зенита» Александром Кокориным, отказавшимся переходить в сочинский клуб на правах аренды до конца сезона и впоследствии сосланным за это в «Зенит-2».
«У меня был с ним разговор дня два назад, больше его я не форсирую. Мне кажется, он понимает, что «Сочи» – это последний вариант перезагрузить карьеру. Не понимаю, почему у Александра какие-то смятения – это же очень правильный шаг.
А то, что вокруг происходит, зачастую похоже на какой-то блеф. Вокруг этой истории раздуто много того, чего нет. Из-за этого, видимо, у него в голове сумбур какой-то появился. Ранее мы обо всём с ним договорились, и он готов перейти», — приводит слова Ротенберга ТАСС.
Джикия: обидно за Кокорина, он необходим «Зениту»
Читайте также
- 11 февраля 2020
-
12:57
-
12:51
-
12:29
-
12:20
-
12:15
-
11:59
-
11:42
-
11:38
-
11:09
-
10:50
-
10:28
-
10:28
-
10:19
-
10:13
-
10:11
-
10:00
-
09:41
-
09:41
-
09:34
-
08:28
-
07:55
-
07:20
-
07:00
-
06:40
-
05:36
-
03:21
-
03:03
-
02:49
-
01:35
-
00:32
-
00:32
-
00:15
- 10 февраля 2020
-
23:54
-
23:43
-
23:38
Партнерский контент