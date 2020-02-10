Джикия: обидно за Кокорина, он необходим «Зениту»

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия поделился мнением о ситуации Александра Кокорина в питерском «Зените» и об игре Павла Мамаева за «Ростов».

«Не в курсе политики клуба, знаю только одно — Саша как футболист и как профессионал просто необходим «Зениту». В том, что Кокорин помог бы команде, я уверен. Ни для кого не секрет, что он умеет на поле. Немного обидно сейчас за Сашу. Всё, через что Кокорин прошел, — а это уже больше года — очень непросто. И сейчас с таким столкнуться неприятно. Хочется, чтобы всё прошло, наладилось, и он уже побыстрее играл и получал удовольствие от своего любимого дела.

Мамаев в полном порядке! Как будто вообще ничего не пропускал. Потрясающий мастер, знает игру, чувствует ее. Желаю ему поскорее набрать форму.

Реально вместе с ними сыграть за сборную на Евро-2020? Дай бог. Для начала надо самому вызов заслужить! Состав-то не я комплектую, а главный тренер. Но если они попадут в команду, мне будет приятно. Ребята — отличные. И Паша, и Саша», — приводит слова Джикии «Спорт-Экспресс».