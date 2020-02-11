В «Локомотиве» объяснили контракт о поставке формы на $ 300 тыс. на сайте госзакупок

В московском «Локомотиве» прокомментировали появление на сайте госзакупок контракта о поставке формы на сумму в $ 300 тыс. (около 19 млн рублей).



«Это плановая закупка на нужды наших команд до конца сезона. Всё происходит в рамках заключённых ещё в июле 2018 года договорённостей с Under Armour, согласно которым мы покупаем экипировку. Подобная процедура проводилась на протяжении всего действия контракта», — заявил директор по связям с общественностью «железнодорожников» Кирилл Брейдо корреспонденту «Чемпионата» Полине Куимовой.



«Локомотив», набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре команда Юрия Сёмина сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.

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