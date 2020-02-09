Adidas станет новым техническим спонсором «Локомотива»

Новым техническим спонсором московского «Локомотива» станет немецкая компания adidas. Соглашение вступит в силу с сезона-2020/2021, сообщает Sport24.

Сейчас спортивную экипировку для «железнодорожников» делает американская компания Under Armour. Стороны начали сотрудничество летом 2018 года.

Adidas поставлял форму «Локомотиву» в 1989 и 1993 годах, а также с 2005 по 2010 год и с 2014 до 2018 года.

«Железнодорожники», набрав 34 очка, занимают, пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 20-м туре команда Юрия Сёмина сыграет с «Зенитом». Встреча состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» 29 февраля, начало — в 19:00 мск.

Календарь матчей чемпионата России сезона-2019/2020