Б. Игнатьев: уход Сёмина из «Локомотива» будет ошибкой

Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев прокомментировал информацию о возможном уходе Юрия Сёмина с поста главного тренера московского «Локомотива».
«Как можно относиться к информации о том, что «Локомотив», возможно, не будет продлевать контракт с Сёминым? Как к не совсем нормальной и адекватной мысли. Этот человек, можно сказать, участвовал в создании клуба, а сейчас делает его ещё лучше, показывает из года в год едва ли не лучшие результаты в плане тренерской стабильности. А его харизма, его страстное желание добиваться успехов, конечно, влияет и на игроков, которые тоже хотят, чтобы их команда была узнаваемой, чтобы был результат. Любому тренеру после Сёмина будет тяжело приходить на место мэтра, будет сложно чем-то удивить футболистов, а значит, и заставить их быть ещё более мотивированными на успех. Даже не хочу думать о том, кто может возглавить команду вместо него. Это была бы ошибка», — приводит слова Игнатьева RT.
- 11 февраля 2020
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