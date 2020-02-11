Экс-директор «Барселоны»: в Италии только «Ювентус» и «Интер» могут позволить себе Месси

Бывший спортивный директор «Барселоны» и «Милана» Арьедо Брайда оценил вероятность перехода нападающего каталонцев Лионеля Месси в итальянский клуб.



«Месси — выдающийся игрок. Думаю, он прекрасно чувствует себя в Барселоне, где проживает вместе со своей семьёй. Он всегда был там. Он покрывает все ошибки, которые совершает „Барселона“. Думаю, ему трудно покинуть это место, но это не невозможно. Кто может позволить себе Месси? Английские команды точно могут, почему нет. Даже итальянские могут. Если выбирать клуб в Италии, то, как бывший игрок «Милана», я бы хотел видеть его в составе «россонери», но на самом деле „Ювентус“ и „Интер“ — единственные команды, которые могут его себе позволить», — приводит слова Брайды Calciomarcato.com.

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