Фелиш два дня не тренируется с «Атлетико» из-за фаринготонзиллита

Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш не принимал участие в тренировках мадридской команды последние два дня, сообщается на официальном сайте «матрасников».



У Фелиша был диагностирован фаринготонзиллит (воспаление глотки и миндалин). Клуб предоставит футболисту отдых для полного восстановления.



Напомним, Фелиш перешёл из «Бенфики» в мадридский «Атлетико» летом 2019 года за € 126 млн. В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

«Атлетико» набрал 39 очков в 23 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал», набравший 52 очка в 23 играх.