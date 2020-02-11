Фелиш два дня не тренируется с «Атлетико» из-за фаринготонзиллита
Нападающий «Атлетико» Жоау Фелиш не принимал участие в тренировках мадридской команды последние два дня, сообщается на официальном сайте «матрасников».
У Фелиша был диагностирован фаринготонзиллит (воспаление глотки и миндалин). Клуб предоставит футболисту отдых для полного восстановления.
Напомним, Фелиш перешёл из «Бенфики» в мадридский «Атлетико» летом 2019 года за € 126 млн. В нынешнем сезоне 20-летний нападающий принял участие в 17 матчах чемпионата Испании, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
«Атлетико» набрал 39 очков в 23 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице испанской Примеры. Лидером соревнований на данный момент является мадридский «Реал», набравший 52 очка в 23 играх.
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