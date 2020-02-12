Симонян: низкий поклон Рейнгольду за всё сделанное во имя футбола и «Спартака»

Бывший футболист и тренер «Спартака» Никита Симонян прокомментировал горестное известие о смерти экс-игрока красно-белых Валерия Рейнгольда.



«Вы меня просто ошарашили, неделю назад у нас была его супруга… Он у меня играл, обладал незаурядной скоростью, поэтому его на фланге использовали. Там тандем такой был: Севидов-Рейнгольд. Юра отлично поле видел, на сто процентов использовал скорость Валеры. И это был не просто тандем на футбольном поле, они были и близкими друзьями…

Только самые добрые слова в адрес Валерия могу сказать. Знал, что он недомогал в последнее время, но надеялся, что не настолько всё плохо. Они же с супругой жили в Петушках на даче, не выезжали почти никуда. Не знаю, нужно было ему вообще приезжать на турнир, если он неважно себя чувствовал.

За всё, что он сделал для отечественного футбола и «Спартака» — вечная память ему и благодарность. Всё-таки выигрывал и чемпионат, и Кубок. Всегда был таким правдорубом. Не стеснялся говорить прямо. Это одно из его положительных качеств. Мир праху его, низкий поклон за все сделанное во имя футбола и «Спартака».

Как относился к уходу из «Спартака»? Игроки того времени были в человеческом плане очень сильны. В силу разных причин они уходили из клуба, но навсегда оставались спартаковцами. Валера как был, так и остался красно-белым. Думаю, «Спартак» примет участие, поможет, чем нужно. Я работаю в РФС, завтра же займёмся организацией всего необходимого", — приводит слова Симоняна «Матч ТВ».