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Гюндоган рассказал, почему решил не переходить к Клоппу в «Ливерпуль» из «Боруссии» Д

Гюндоган рассказал, почему решил не переходить к Клоппу в «Ливерпуль» из «Боруссии» Д
Футбол / Англия 0

Полузащитник «Манчестер Сити» Илкай Гюндоган рассказал, почему перешёл в стан «горожан», а не в «Ливерпуль», где мог вновь играть под руководством Юргена Клоппа, с которым работал в дортмундской «Боруссии».

«Я верю жизненные вызовы и стараюсь бросать вызов самому себе. Я чувствую, что не бросая вызов себе, не могу покинуть зону комфорта. А так невозможно ничего изменить в себе, стать лучше.

Я провёл четыре года под руководством Юргена и люблю его как человека и как тренера. Но тогда я почувствовал, что пришло время для чего-то другого. Я хотел покинуть дортмундскую „Боруссию“ и не хотел думать о том времени, перейдя в новую команду. Вот причина того, почему я не хотел переходить в „Ливерпуль“», — приводит слова Гюндогана Manchester Evening News.

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