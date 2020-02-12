Манджукич забил в дебютном матче за «Аль-Дуахиль»

Хорватский нападающий Марио Манджукич забил мяч в первом же матче за катарский «Аль-Дуахиль», в который 33-летний игрок перешёл из итальянского «Ювентуса».
Манджукич отличился на пятой минуте матча Азиатской лиги чемпионов с иранским «Персеполисом». Матч первого тура группового этапа турнира завершился со счётом 2:0 в пользу «Аль-Дуахиля».
Видео гола можно посмотреть в твиттере чемпионата мира 2022 года в Катаре.
В составе «Ювентуса» Манджукич четыре раза выигрывал чемпионат Италии, трижды — Кубок страны, дважды — Суперкубок. Кроме того, с «Юве» хорват выодил в финал Лиги чемпионов. Также игрок выступал за загребское «Динамо», немецкие «Вольфсбург» и «Баварию» и испанский «Атлетико». В составе «Баварии» Манджукич становился победителем Лиги чемпионов. В качестве игрока сборной Хорватии форвард играл в финале чемпионата мира 2018 года.
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