Манджукич забил в дебютном матче за «Аль-Дуахиль»

Хорватский нападающий Марио Манджукич забил мяч в первом же матче за катарский «Аль-Дуахиль», в который 33-летний игрок перешёл из итальянского «Ювентуса».

Манджукич отличился на пятой минуте матча Азиатской лиги чемпионов с иранским «Персеполисом». Матч первого тура группового этапа турнира завершился со счётом 2:0 в пользу «Аль-Дуахиля».

Видео гола можно посмотреть в твиттере чемпионата мира 2022 года в Катаре.

В составе «Ювентуса» Манджукич четыре раза выигрывал чемпионат Италии, трижды — Кубок страны, дважды — Суперкубок. Кроме того, с «Юве» хорват выодил в финал Лиги чемпионов. Также игрок выступал за загребское «Динамо», немецкие «Вольфсбург» и «Баварию» и испанский «Атлетико». В составе «Баварии» Манджукич становился победителем Лиги чемпионов. В качестве игрока сборной Хорватии форвард играл в финале чемпионата мира 2018 года.