Василий Березуцкий поддержал идею пригласить Кокорина в ЦСКА

Бывший футболист ЦСКА Василий Березуцкий, ныне работающий заместителем генерального директора клуба по спортивным вопросам, поделился мнением о ситуации нападающего «Зенита» Александра Кокорина, сосланного в «Зенит-2» за отказ переходить в «Сочи» на правах аренды.



«Для меня это абсолютно странная история. Уверен, что Кокорин принёс бы пользу любой команде Премьер-Лиги. И «Зениту», и другим лидерам. То, что с ним происходит, — это, по сути, двойное наказание. И оно почему-то последовало за первым. Сейчас хочется только поддержать Кокору. Надеюсь, всё разрешится до конца трансферного окна. Пока же всё выглядит очень обидно. Очень жаль, что РПЛ теряет такого футболиста.



Стоит ли ЦСКА попробовать заполучить Кокорина? С удовольствием, с удовольствием. Конечно, он бы пригодился. Кокора способен усилить любой клуб РПЛ. Уверен в этом на сто процентов. Да, в «Зените» есть Дзюба, Азмун, выздоровел Малком. Но в футбольных качествах Саши я не сомневаюсь. Кроме того, насколько мне известно, он в последнее время находился в очень хорошей форме», — приводит слова Березуцкого «Спорт-экспресс».

Б. Ротенберг: видимо, у Кокорина в голове сумбур. Ранее мы с ним обо всём договорились