Сотрудники спецслужб приехали на базу «Енисея»

Сотрудники спецслужб приехали в офис «Енисея», сообщается в «телеграм»-канале «Мутко против».

По информации источника, объектами изучения следователей стали контракты, которые были заключены с новыми футболистами при прошлом руководстве. Особый интерес привлёк тот факт, что с середины 2018 года у футболистов в контрактах стал появляться пункт о дополнительных соглашениях с привлечением крупных сумм.

Ранее руководство Красноярского края выразило недовольство высокими зарплатами игроков «Енисея» относительно их положения в турнирной таблице ФНЛ.

«Енисей» располагается на 17-м месте в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Красноярский клуб набрал 25 очков в 25 турах, на одно очко отставая от спасительной 15-й строчки.

Руководство Красноярского края недовольно высокими зарплатами игроков «Енисея»