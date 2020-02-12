В Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита». Видео
Заводящий фанатской трибуны петербургского «Зенита» лишился автомобиля в результате поджога. Об этом в своём «твиттере» сообщил бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.
«Ночью в Питере неизвестные сожгли авто олдового фаната «Зенита», многолетнего заводящего виража Саши «Макасина». Очень мерзкий поступок! Не понаслышке знаю, каково это – наблюдать, как догорает твоё авто. Остаётся надеяться, что МВД сделает свою работу и установит виновных!» — написал Шпрыгин.
Видео доступно на «Чемпионате».
«Зенит», набрав 45 очков в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.
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