В Санкт-Петербурге сожгли авто заводящего «Зенита». Видео

Заводящий фанатской трибуны петербургского «Зенита» лишился автомобиля в результате поджога. Об этом в своём «твиттере» сообщил бывший глава Всероссийского объединения болельщиков (ВОБ) Александр Шпрыгин.



«Ночью в Питере неизвестные сожгли авто олдового фаната «Зенита», многолетнего заводящего виража Саши «Макасина». Очень мерзкий поступок! Не понаслышке знаю, каково это – наблюдать, как догорает твоё авто. Остаётся надеяться, что МВД сделает свою работу и установит виновных!» — написал Шпрыгин.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Зенит», набрав 45 очков в 19 турах, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя на 10 очков.

Турнирная таблица чемпионата России сезона-2019/2020