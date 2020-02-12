Фанат «Ромы» не сможет посещать домашние матчи команды 3 года из-за расизма

Болельщик «Ромы» получил трёхлетний запрет на посещение домашних матчей команды за расистское поведение, сообщает Football Italia.



Инцидент произошёл в матче 23-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Болоньей» (2:3). Одному из болельщиков римлян удалось получить пропуск в пресс-центр стадиона. После матча фанат начал оскорблять нападающего форварда «Болоньи» Мусу Бэрроу, который помог команде одержать победу над «Ромой», на расовой почве.



Выяснилось, что фанат обменялся билетами с журналистом, работавшим на том матче. В качестве наказания болельщик не сможет посещать домашние матчи «Ромы» в течение трёх лет. Журналист в свою очередь на год лишился аккредитации.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе римского клуба 39 очков. «Болонья» (33) — на седьмом месте.