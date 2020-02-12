Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Фанат «Ромы» не сможет посещать домашние матчи команды 3 года из-за расизма

Фанат «Ромы» не сможет посещать домашние матчи команды 3 года из-за расизма
Футбол / Италия 0

Болельщик «Ромы» получил трёхлетний запрет на посещение домашних матчей команды за расистское поведение, сообщает Football Italia.

Инцидент произошёл в матче 23-го тура чемпионата Италии между «Ромой» и «Болоньей» (2:3). Одному из болельщиков римлян удалось получить пропуск в пресс-центр стадиона. После матча фанат начал оскорблять нападающего форварда «Болоньи» Мусу Бэрроу, который помог команде одержать победу над «Ромой», на расовой почве.

Выяснилось, что фанат обменялся билетами с журналистом, работавшим на том матче. В качестве наказания болельщик не сможет посещать домашние матчи «Ромы» в течение трёх лет. Журналист в свою очередь на год лишился аккредитации.

«Рома» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Италии. В активе римского клуба 39 очков. «Болонья» (33) — на седьмом месте.

«Рома» проиграла «Болонье» в матче чемпионата Италии, несмотря на гол Мхитаряна
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020