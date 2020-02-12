«Спартак» прилетел в Сочи
Представители московского «Спартака» прибыли в Сочи, передаёт корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Помимо футболистов и членов тренерского штаба красно-белых во главе с Доменико Тедеско в Сочи прилетел генеральный директор клуба Томас Цорн. Здесь команда проведёт третий зимний сбор, который продлится до начала следующей недели.
«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги и отстаёт от зоны еврокубков на 12 очков. Лидирует в первенстве петербургский «Зенит» (45), на 10 очков опережающий ближайшего преследователя в лице «Краснодара».
В первом матче после возобновления чемпионата красно-белые сыграют с «Динамо». Встреча пройдёт 29 февраля в Москве.
«Спартак» не взял Баду и Глушенкова на третий зимний сбор
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