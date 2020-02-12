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Источник: новым главным тренером «Милана» станет Марселино

Источник: новым главным тренером «Милана» станет Марселино
Футбол / Италия 0

Руководство «Милана» определилось с кандидатурой нового главного тренера, сообщает Mundo Deportivo.

По информации издания, новым наставником «россонери» станет бывший рулевой «Валенсии» Марселино Тораль. Испанский специалист согласовал с «Миланом» условия контракта и возглавит команду по окончании нынешнего сезона. Отмечается, что в последнее время ему поступали предложения от других клубов, однако он отклонил их.

В настоящее время пост главного тренера «Милана» занимает Стефано Пиоли, в октябре прошлого года сменивший отправленного в отставку Марко Джампаоло. Ранее сообщалось, что «россонери» уволят специалиста, если команда не пробьётся в групповую стадию Лиги чемпионов.

Марселино пребывает без клуба с сентября прошлого года, когда он был отправлен в отставку из «Валенсии» после конфликта с президентом клуба Питером Лимом. «Летучих мышей» тренер возглавлял с 2017 года, а в прошлом сезоне привёл команду к победе в Кубке Испании. Ранее он работал в хихонском «Спортинге», «Рекреативо», «Расинге», «Сарагосе», «Севилье» и «Вильярреале».

Шевченко является одним из кандидатов на пост главного тренера «Милана»
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