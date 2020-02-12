«ВТБ Арена» вошла в список претендентов на звание лучшего стадиона 2019 года

«ВТБ Арена — Центральный стадион «Динамо» имени Льва Яшина» вошёл в список номинантов на звание лучшего стадиона по итогам 2019 года по версии портала StadiumDB.com.

В числе претендентов — 21 стадион из 19 стран мира. Победитель будет определяться с помощью голосования на сайте. Отдать свой голос за понравившуюся арену пользователи смогут до 15 марта.

Посетители сайта смогут выбрать пять понравившихся стадионов. Также участие в определении лучшей арены примут члены жюри, оно состоит из известных архитекторов. Жюри будет оценивать стадионы, вошедшие в шорт-лист. В ходе оценки эксперты рассмотрят архитектурную ценность, инновационность и функциональность сооружений.

Открытие футбольной части «ВТБ Арены» состоялось 26 мая 2019 года. В 30-м туре РПЛ «Динамо» сыграло вничью с «Арсеналом» (3:3).