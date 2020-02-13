Дюков — о ситуации с Кокориным: он был связан? Применялись пытки?

Президент РФС Александр Дюков прокомментировал ситуацию с арендой нападающего «Зенита» Александра Кокорина в «Сочи».
«Я не вовлечён в ситуацию с Кокориным. Я должен видеть эту ситуацию, надо понять, что такое давление. Он был связан? Применялись пытки? Но хватит шутить, я не знаю, как и кто с ним говорил. Был ли он расслаблен, была ли там лампа, направленная в глаза, связанные родственники.
РФС хотелось бы, чтобы он играл. Я не вижу ситуации, чтобы игрок не мог получать игровую практику и зарабатывать шанс вызова в сборную России», — передаёт слова Дюкова корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина на правах аренды до конца нынешнего сезона. Позднее в «Зените» подтвердили договорённость о трансфере. При этом отчим и агент 28-летнего нападающего заявлял, что игрок не намерен уходить из петербургского клуба. Позже «Зенит» назвал состав на второй зимний сбор, в котором Александра не оказалось.
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