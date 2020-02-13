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Луис Фернандес: Тухель – худший тренер «ПСЖ» с момента приходов шейхов в клуб

Луис Фернандес: Тухель – худший тренер «ПСЖ» с момента приходов шейхов в клуб
Футбол / Франция 0

Бывший главный тренер «ПСЖ» Луис Фернандес поделился мнением о нынешнем наставнике парижан Томасе Тухеле.

«Глядя на результаты прошлого сезона, Тухель – это худший тренер с момента приходов шейхов в клуб. Он по-прежнему далёк от уровня Юргена Клоппа, Хосепа Гвардиолы или Карло Анчелотти.

Вылет от «Манчестер Юнайтед» в 1/8 финала в прошлом сезоне Лиги чемпионов определённо оставил свой след на команде. Увидим, сможем ли «ПСЖ» преодолеть эту травму в матчах с «Боруссией». Руководители клуба ожидают выхода команды в финал Лиги чемпионов. Предпосылки к этому, определённо, есть. Но в команде должны уважать немецкий клуб», — приводит слова Фернандеса Süddeutsche Zeitung.

В первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с дортмундской «Боруссией» в гостях. Встреча состоится 18 февраля.

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