Ривалдо: если Месси куда-то и уйдёт из «Барселоны», то в Китай или MLS

Бывший игрок «Барселоны» Ривалдо прокомментировал появившиеся слухи о возможном уходе капитана каталонского клуба Лионеля Месси. Ранее в СМИ появились слухи, согласно которым Месси рассматривает вариант перехода в другой клуб из-за натянутых отношений с партнёрами по команде и руководством «Барселоны».
«Я не верю в эти слухи о возможном уходе Месси. Если честно, я думаю, он завершит карьеру на «Камп Ноу». Он был в «Барселоне» одним из нас с 14-летнего возраста. Месси оказывает большое влияние на клуб, как и «Барса» на него. Мне не кажется, что уход станет для него полезным.
Мне он видится игроком одной команды, как Франческо Тотти в «Роме» или Рожерио Сени в «Сан-Паулу».
Сложно представить, что Месси когда-нибудь будет играть против «Барселоны» в Лиге чемпионов. Поэтому, даже если он уйдёт в будущем, мне кажется, он переедет в Китай или МЛС. В общем, переход будет иметь больше финансовых причин, а не спортивных», — цитирует Ривалдо BetFair.
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