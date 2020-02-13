Рибалта: когда «Зенит» приглашал Маркизио, речи о маркетинге не было

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта вспомнил обстоятельства перехода итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Экс-хавбек «Ювентуса» провёл в Санкт-Петербурге лишь полгода.
«Учитывали ли риски, когда подписывали Маркизио? Конечно. Но Клаудио прошёл в клубе медобследование. И я не принимаю решение, будет играть футболист или нет. Я не врач.
Его травма — несчастный случай? Если только самую малость. Конечно, он уже не молод, и у него были проблемы в прошлом. Ему в итоге потребовалась операция. А так долго ждать мы не могли. Для него возвращение тоже получилось слишком долгим. И мы вместе решили, что прекращаем сотрудничество.
Со стороны кажется, что подписание Маркизио — больше маркетинговый ход? Нет. Скажу честно, Нобоа получил травму как раз в тот момент, когда Клаудио разорвал контракт с «Ювентусом». Мы поговорили с Семаком и решили, что это хороший вариант замены Нобоа. Более или менее одинаковый возраст, более или менее одинаковая позиция. И мы подписали его. Так что речи о маркетинге на тот момент не было», — приводит слова Рибалты Sport24.
- 13 февраля 2020
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