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Рибалта: когда «Зенит» приглашал Маркизио, речи о маркетинге не было

Рибалта: когда «Зенит» приглашал Маркизио, речи о маркетинге не было
Футбол / РПЛ 0

Спортивный директор «Зенита» Хавьер Рибалта вспомнил обстоятельства перехода итальянского полузащитника Клаудио Маркизио. Экс-хавбек «Ювентуса» провёл в Санкт-Петербурге лишь полгода.

«Учитывали ли риски, когда подписывали Маркизио? Конечно. Но Клаудио прошёл в клубе медобследование. И я не принимаю решение, будет играть футболист или нет. Я не врач.

Его травма — несчастный случай? Если только самую малость. Конечно, он уже не молод, и у него были проблемы в прошлом. Ему в итоге потребовалась операция. А так долго ждать мы не могли. Для него возвращение тоже получилось слишком долгим. И мы вместе решили, что прекращаем сотрудничество.

Со стороны кажется, что подписание Маркизио — больше маркетинговый ход? Нет. Скажу честно, Нобоа получил травму как раз в тот момент, когда Клаудио разорвал контракт с «Ювентусом». Мы поговорили с Семаком и решили, что это хороший вариант замены Нобоа. Более или менее одинаковый возраст, более или менее одинаковая позиция. И мы подписали его. Так что речи о маркетинге на тот момент не было», — приводит слова Рибалты Sport24.

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