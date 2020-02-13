Сёмин: Ал. Миранчука не надо предлагать, это удешевляет игрока. Он ведь не игрушка

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о ситуации с полузащитником команды Алексеем Миранчуком, которым интересуется клубы из Европы.

«Есть некоторое моменты, которые мне не нравятся. Мы продаём Миранчука, есть такие позывы. Миранчука не надо продавать — за Миранчуком должны приходить и предлагать. А тогда нужно думать, хороший это клуб или плохой.

В большей степени это должно быть решение самого игрока. Может быть, он не хочет уходить. Зачем ему уходить, если это клуб невысокого уровня? В «Локомотиве» он прекрасно себя чувствует. Он растёт здесь, набирается сил, играет в национальной сборной. Мы его видим каждый день. Поэтому его не надо никуда предлагать.

Если он будет достоин, значит серьёзный клуб сам придёт и заберёт его, даст хорошие деньги. Предлагать его не надо, это удешевляет нашего игрока. Он ведь не игрушка», — сказал Сёмин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.