Кашшаи: приглашение иностранных судей для работы в РПЛ абсолютно невозможно

Новый глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи заявил, что организация не рассматривает возможность привлечения иностранных судей для работы на матчах чемпионата России.

«Нет, это абсолютно невозможно. Потому что мы верим и доверяем арбитрам из России. Конечно, они совершают ошибки, но у них хорошая квалификация. Физическое состояние тоже очень хорошее, что мы увидели по итогам мониторинга, который проводит УЕФА.

В ближайшие дни мы проведём физическое тестирование, но уверен, что все наши арбитры с ним справятся. Я не вижу ни одной причины использовать иностранных судей в чемпионате России. Зачем? У нас есть хорошие арбитры, и мы будем заниматься их развитием», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.