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Райола: Погба не может сбежать из «МЮ», если клуб находится в трудной ситуации

Райола: Погба не может сбежать из «МЮ», если клуб находится в трудной ситуации
Футбол / Англия 0

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, поделился мнением о возможном возвращении француза в туринский «Ювентус».

«Погба в «Ювентусе»? Италия для него как дом. Он хотел бы вернуться в «Ювентус», но мы посмотрим, что будет после чемпионата Европы. Поль хочет играть на высочайшем уровне, но он не может сбежать из «Манчестер Юнайтед», если клуб находится в трудной ситуации», — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Напомним, Поль Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В составе клуба из Турина хавбек четырежды чемпион итальянской Серии А, обладатель двух Кубков и Суперкубка Италии.

В нынешнем сезоне француз принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и сделал две результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков в 25 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.

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