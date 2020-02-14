Райола: Погба не может сбежать из «МЮ», если клуб находится в трудной ситуации

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, поделился мнением о возможном возвращении француза в туринский «Ювентус».
«Погба в «Ювентусе»? Италия для него как дом. Он хотел бы вернуться в «Ювентус», но мы посмотрим, что будет после чемпионата Европы. Поль хочет играть на высочайшем уровне, но он не может сбежать из «Манчестер Юнайтед», если клуб находится в трудной ситуации», — приводит слова Райолы журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Напомним, Поль Погба выступал за «Ювентус» с 2012 по 2016 год. В составе клуба из Турина хавбек четырежды чемпион итальянской Серии А, обладатель двух Кубков и Суперкубка Италии.
В нынешнем сезоне француз принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и сделал две результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков в 25 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
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