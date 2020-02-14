Soccerex: «Зенит» — самый финансово стабильный клуб в России. Лучший в мире — «ПСЖ»

«Зенит» вошёл в рейтинг самых финансово стабильных футбольных клубов планеты от компании Soccerex. Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Петербургский клуб занял в списке 23-е место с финансово-футбольным индексом 1,309 и оказался лучшим по этому показателю среди всех представителей России. В топ-100 также вошли «Спартак» (37-е место), «Краснодар» (60), ЦСКА (98) и «Локомотив» (99). Отмечается, что в прошлом году «Зенит» находился в рейтинге ниже – на 29-й строчке.
Что касается лидирующих позиций, первое место занял «Пари Сен-Жермен» с индексом 5,32. В тройку также попали «Манчестер Сити» (5,20) и «Бавария» (3,89). Ниже располагаются «Тоттенхэм Хотспур» (3,44), мадридский «Реал» (3,34), «Арсенал» (3,15), «Челси» (2,89), «Ливерпуль» (2,62), «Ювентус» (2,20) и дортмундская «Боруссия» (2,15).
При вычислении индекса использовались пять показателей: трансферная стоимость игроков, материальные активы, денежные средства в банках, потенциальные инвестиции владельцев и чистая задолженность.
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