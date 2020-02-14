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М. Кержаков: при Луческу в «Зените» требовалось обращаться с мячом как Пеле

М. Кержаков: при Луческу в «Зените» требовалось обращаться с мячом как Пеле
Футбол / РПЛ 0

Вратарь «Зенита» Михаил Кержаков поделился воспоминаниями о работе под руководством бывшего главного тренера команды Мирчи Луческу.

«Мистер от всей команды требовал надёжного контроля мяча. Вратарей это касалось в той же мере, что и полевых футболистов. Я так играть не привык, поэтому на поле выходил с повышенным волнением. Не хватало уверенности, и это мешало.

Самое сложное задание Луческу? На удержание мяча. У меня порой голова раскалывалась! С мячом требовалось обращаться как Пеле. На тренировках у Мистера было задание: вратарь, четыре защитника и опорник против пятёрки прессингующих. Так как мы в большинстве за счёт вратаря, требовалось удерживать мяч.

Здесь я на стороне Мирчи. Он имел основания требовать это. «Зенит» – всегда фаворит, ставит максимальные задачи, располагает сильными футболистами. Пример в защиту Луческу – Андрюха Лунёв. Он же заиграл при Мистере, который требовал хорошего владения ногами. Значит, дело было в нас, а не в Луческу», — цитирует Кержакова «Комсомольская правда».

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