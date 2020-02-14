«Теперь жду их внуков!» Буффон собрал коллекцию футболок сыновей Кьезы, Веа и П. Мальдини

Вратарь «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон обменялся футболками с нападающим «Милана» Дэниелом Мальдини после первого полуфинального матча Кубка Италии (1:1).



«В моей коллекции есть футболки Энрико Кьезы и его сына, Джорджа Веа и его сына, Паоло Мальдини и его сына. Теперь я жду их внуков!» — приводит слова Буффона Football Italia.

Фото доступно в «твиттере» Globo Esporte.

Даниэл Мальдини является сыном легендарного защитника «Милана», а ныне его спортивного директора Паоло Мальдини, защищавшего цвета клуба на протяжении всей своей карьеры – с 1984 по 2009 год. Ранее за «россонери» выступал отец Паоло – Чезаре Мальдини.



Буффон выступал за «Ювентус» с 2001 по 2018 год, а в прошлом году вернулся в клуб после одного сезона в «Пари Сен-Жермен». В начале карьеры 42-летний голкипер защищал цвета «Пармы».