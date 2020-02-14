«Зенит»: клуб не подтверждает аренду Кокорина в «Сочи». Такого решения нет
В «Зените» отреагировали на информацию о предстоящем переходе нападающего Александра Кокорина в «Сочи» на правах аренды до конца нынешнего сезона.
«Футбольный клуб «Зенит» аренду Александра Кокорина в ФК «Сочи» не подтверждает. Такого решения нет», — заявили в пресс-службе сине-бело-голубых.
21 января «Сочи» объявил о переходе Кокорина, однако в дальнейшем информацию о трансфере опроверг агент игрока. О сделке позднее сообщил генеральный директор «Зенита» Александр Медведев. После этого стало известно, что форвард отказывается от перехода, за что его сослали в «Зенит-2». Накануне, 13 февраля, агент Александра подтвердил аренду.
Кокорин выступает за «Зенит» с 2016 года. Ранее 28-летний нападающий защищал цвета «Динамо».
Гендиректор «Сочи»: возможно, документы по аренде Кокорина пока обрабатываются
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