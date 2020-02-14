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Бывший игрок «Челси» сравнил Зиеша с Марезом

Бывший игрок «Челси» сравнил Зиеша с Марезом
Футбол / Англия 0

Экс-игрок «Челси» Тони Каскарино поделился мнением о новичке лондонского клуба Хакиме Зиеше.

«У Зиеша есть все необходимые качества. Он мастер стандартных положений и напоминает мне Мареза. Хаким тоже обыгрывает один в один и легко проходит через соперников. Считаю, «Челси» очень повезло заполучить его. Уверен, что он способен заиграть в Премьер-лиге.

Это талантливый парень, который станет отличным дополнением к лондонскому клубу. У Зиеша с Марезом похожие физические данные, он прямолинеен и знает, как правильно действовать при штрафных ударах. Он сыграл огромную роль в «Аяксе» в прошлом сезоне Лиге чемпионов, уничтожив «Реал» на «Сантьяго Бернабеу», — приводит слова Каскарино talkSPORT.

«Челси» заплатил за футболиста € 45 млн. Хаким Зиеш перейдёт в лондонский клуб по окончании сезона.

Зиеш впервые прокомментировал информацию о переходе из «Аякса» в «Челси»
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