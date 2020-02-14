«Спартак» продлил контракт с 18-летним Маркитесовым, проходящим сборы с основой

Московский «Спартак» на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с полузащитником Дмитрием Маркитесовым.
Новое соглашение красно-белых с 18-летним воспитанником клуба рассчитано до лета 2023 года.
«Мы желаем Дмитрию дальнейшего прогресса и успехов в родном красно-белом клубе!» — говорится в сообщении москвичей.
Маркитесов находится в системе «Спартака» с 2007 года, а этой зимой был вызван на сборы основной команды её главным тренером Доменико Тедеско. В нынешнем сезоне хавбек принял участие в двух матчах молодёжного первенства России, в которых не отметился результативными действиями. За главную команду красно-белых Дмитрий в этой кампании не провёл ни одной встречи.
«Спартак», набрав 22 очка в 19 турах, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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