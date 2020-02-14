Маурисио считает, что «Спартак» не оставил его в команде из-за интересов агента Карреры

Бывший защитник «Спартака» Маурисио заявил, что не понимает, почему тренерский штаб московского клуба не захотел оставить его в команде. Маурисио выступал за «Спартак» в сезоне-2016/2017, перейдя в московский клуб из «Лацио» на правах аренды.
«Я хотел остаться в «Спартаке», потому что меня очень хорошо приняли фанаты, мне и моей семье понравилась страна. Перед зимней паузой в чемпионате России руководство «Спартака» сообщило, что заинтересовано в моём выкупе.
Я ушёл в отпуск, вернулся, на сборах играл в стартовом составе — как в центре обороны, так и на фланге. Зимой мы были на сборах в Марбелье. Мои представители приехали в отель, поговорили с руководством «Спартака». Я фактически согласился на трансфер из «Лацио»: мы обсудили даже зарплату и сроки контракта.
В финальной же части чемпионата Каррера убрал меня из состава, не сказав, почему. И я начал понимать, что в этой ситуации тренер ведёт себя странно. Другие футболисты «Спартака» тоже были удивлены. Я до сих пор не понимаю, в чём было дело.
В итоге в последних турах сезона я не играл вообще. Президент сказал мне, что всё ещё хочет обсудить с «Лацио» мой выкуп, но я чувствовал, что тренер против. Думаю, мой трансфер был не лучшим вариантом для Карреры. Потому что тем летом они привели в клуб другого игрока через агента Массимо», — цитирует Маурисио Sport24.
- 14 февраля 2020
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