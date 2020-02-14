Лэмпард — о Кепе: не смотрю на стоимость футболистов при выборе состава

Главный тренер лондонского «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о выборе голкипера на домашний матч 26-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Юнайтед», который состоится 17 февраля и начнётся в 23:00 мск.
В выездной встрече 25-го тура с «Лестер Сити» (2:2) в стартовом составе вышел 38-летний Вилли Кабальеро. Основной вратарь лондонцев Кепа Аррисабалага остался на скамейке запасных.
«Кепа отреагировал так, как я и ожидал. Он усердно тренировался. Я не разговаривал с ним много на этой неделе. Мне ещё предстоит принять решение о выборе вратаря на следующим матч.
Не имеет значения, как ты пришёл в клуб, сколько тебе лет, в какой части карьеры ты находишься. Если бы было по-другому, мне пришлось бы выбирать состав с оглядкой на стоимость футболистов.
Подобные ситуации невозможны. Игроки знают это. Всё зависит от того, как ты тренируешься каждый день и как играешь в матчах. В команде должна быть конкуренция», — цитирует Лэмпарда пресс-служба «Челси».
- 14 февраля 2020
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