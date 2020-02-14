Гол Деспотовича принёс «Оренбургу» победу в товарищеском матче с «Далянем»
«Оренбург» провёл очередной товарищеский матч. На сборах в Испании российский клуб встретился с китайской командой «Далянь Про». Встреча завершилась победой «Оренбурга» со счётом 1:0.
Единственный мяч на 52-й минуте забил форвард «Оренбурга» Джордже Деспотович. В минувшем сезоне «Далянь Про» занял 9-е место в турнирной таблице китайской Суперлиги.
Следующий товарищеский матч в Испании «Оренбург» проведёт 21 февраля. Соперником российского клуба станет норвежский «Сарпсборг».
Товарищеский матч
«Оренбург» (Россия) — «Далянь Про» (Китай) — 1:0 (0:0)
Гол: Деспотович, 52 (1:0).
«Оренбург»: Довбня, Малых, Аюпов, Радакович, Сиваков, Терехов, Куат (Рогич, 71), Мишкич, Силла, Черных (Алвеш, 71), Деспотович.
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