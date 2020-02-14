Холанд стал лучшим игроком Бундеслиги в январе

Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам января, сообщает пресс-служба лиги.

19-летний норвежский форвард в январе провёл два матча в Бундеслиге и забил пять мячей. При этом нападающий ни разу не вышел в стартовом составе.

На приз претендовали также нападающий «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо, полузащитники «Баварии» Иван Перишич и Леон Горетцка, а также нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски.

19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.