Холанд стал лучшим игроком Бундеслиги в январе
Форвард дортмундской «Боруссии» Эрлинг Холанд был признан лучшим игроком Бундеслиги по итогам января, сообщает пресс-служба лиги.
19-летний норвежский форвард в январе провёл два матча в Бундеслиге и забил пять мячей. При этом нападающий ни разу не вышел в стартовом составе.
На приз претендовали также нападающий «Боруссии» Дортмунд Джейдон Санчо, полузащитники «Баварии» Иван Перишич и Леон Горетцка, а также нападающий мюнхенцев Роберт Левандовски.
19-летний Холанд является воспитанником норвежского клуба «Брюне». В «Боруссию» он перешёл в январе 2020 года из австрийского «Ред Булл Зальцбург». Сумма трансфера форварда составила € 20 млн. Футболист подписал контракт с немецким клубом до лета 2024 года.
Спортивный директор «Боруссии» рассказал, как ему удалось уговорить Холанда перейти в клуб
Читайте также
- 14 февраля 2020
-
23:35
-
23:34
-
23:17
-
23:14
-
22:52
-
22:34
-
22:21
-
22:18
-
22:07
-
21:54
-
21:33
-
21:26
-
21:06
-
20:58
-
20:49
-
20:37
-
20:30
-
20:22
-
20:08
-
20:01
-
19:58
-
19:25
-
19:18
-
19:05
-
18:58
-
18:50
-
18:42
-
18:35
-
18:22
-
18:12
-
18:05
-
18:03
-
17:36
-
17:32
-
17:12
Партнерский контент