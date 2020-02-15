«Аякс» заменит Зиеша 19-летним бразильцем. Сумма трансфера — € 20 млн

«Аякс» определился с заменой полузащитника Хакима Зиеша, который летом перейдёт в лондонский «Челси».



Как сообщает журналист Фабрицио Романо в «Твиттере», амстердамский клуб практически согласовал трансфер нападающего «Сан-Паулу» Антони Матеуса дос Сантоса, известного как Антони. Ожидается, что сумма сделки составит € 20 млн плюс € 5 млн в качестве бонусов.



Антони — воспитанник «Сан-Паулу», за главную команду выступает с 2018 года. В настоящее время футболист вызывается в сборную Бразилии U22. В минувшем розыгрыше бразильской Серии А 19-летний форвард принял участие в 29 матчах, в которых записал на свой счёт 4 гола и 6 результативных передач, а также получил 4 жёлтые карточки, одна из которых стала второй во встрече.

Лэмпард прокомментировал трансфер Зиеша в «Челси»