У «Реала» возникли разногласия с Рамосом в ходе переговоров о новом контракте

Мадридский «Реал» ведёт переговоры о продлении контракта с капитаном команды защитником Серхио Рамосом.
Как сообщает Marca, стороны вступили в финальную стадию переговоров, однако между ними возникли разногласия. Футболист хочет продлить соглашение до 2023 года, чтобы получить гарантии относительно будущего и сфокусироваться на своей форме. Однако желания Серхио расходятся с политикой «Королевского клуба», который продлевает контракты с возрастными игроками не более чем на один год. Рамосу же в следующем месяце исполнится 34 года.
Тем не менее, несмотря на сложности в переговорах, ожидается, что стороны придут к договорённости в ближайшие недели.
Рамос защищает цвета «Реала» с 2005 года. С клубом он к настоящему моменту завоевал 21 трофей. В нынешнем сезоне Серхио в 21 матче испанской Примеры забил 4 мяча (2 — с пенальти) и получил 6 жёлтых карточек.
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