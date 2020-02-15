Ингс шикарным ударом из-за штрафной забил 15-й гол в этом сезоне АПЛ

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Бёрнли».



На 18-й минуте матча, когда счёт был 0:1, нападающий «святых» Дэнни Ингс восстановил равенство сильным ударом в нижний угол из-за пределов штрафной площади. Для 27-летнего англичанина этот гол стал уже 15-м в нынешнем розыгрыше чемпионата.

Видео доступно на «Чемпионате».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогают ему ассистенты Саймон Бэк и Дерек Итон. Резервный рефери — Кевин Френд.



«Саутгемптон», набрав 31 очко, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» располагается двумя строчками выше, опережая «святых» по дополнительным показателям.