Ингс шикарным ударом из-за штрафной забил 15-й гол в этом сезоне АПЛ
В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Бёрнли».
На 18-й минуте матча, когда счёт был 0:1, нападающий «святых» Дэнни Ингс восстановил равенство сильным ударом в нижний угол из-за пределов штрафной площади. Для 27-летнего англичанина этот гол стал уже 15-м в нынешнем розыгрыше чемпионата.
Видео доступно на «Чемпионате».
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогают ему ассистенты Саймон Бэк и Дерек Итон. Резервный рефери — Кевин Френд.
«Саутгемптон», набрав 31 очко, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» располагается двумя строчками выше, опережая «святых» по дополнительным показателям.
Футболист «Бёрнли» забил курьёзный гол прямым ударом с углового. Видео
Читайте также
- 15 февраля 2020
-
17:45
-
17:43
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:11
-
17:10
-
17:09
-
16:46
-
16:39
-
16:36
-
16:24
-
16:23
-
16:16
-
16:10
-
15:59
-
15:38
-
15:26
-
15:15
-
15:01
-
15:00
-
14:37
-
14:26
-
14:19
-
14:16
-
13:53
-
13:53
-
13:16
-
13:02
-
12:51
-
12:34
-
12:22
-
11:52
-
11:37
-
11:25
Партнерский контент