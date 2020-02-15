Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Ингс шикарным ударом из-за штрафной забил 15-й гол в этом сезоне АПЛ

Ингс шикарным ударом из-за штрафной забил 15-й гол в этом сезоне АПЛ
Футбол / Англия 0

В Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» проходит матч 26-го тура английской Премьер-лиги между «Саутгемптоном» и «Бёрнли».

На 18-й минуте матча, когда счёт был 0:1, нападающий «святых» Дэнни Ингс восстановил равенство сильным ударом в нижний угол из-за пределов штрафной площади. Для 27-летнего англичанина этот гол стал уже 15-м в нынешнем розыгрыше чемпионата.

Видео доступно на «Чемпионате».

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Помогают ему ассистенты Саймон Бэк и Дерек Итон. Резервный рефери — Кевин Френд.

«Саутгемптон», набрав 31 очко, занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Бёрнли» располагается двумя строчками выше, опережая «святых» по дополнительным показателям.

Футболист «Бёрнли» забил курьёзный гол прямым ударом с углового. Видео
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020