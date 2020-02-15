Курьёзный гол прямым ударом с углового — в видеообзоре матча «Саутгемптон» — «Бёрнли»

В матче 26-го тура английской Премьер-лиги «Саутгемптон» принимал «Бёрнли». Встреча состоялась в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» и завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Автором первого гола стал полузащитник «Бёрнли» Эшли Вествуд, отправивший мяч в ворота соперника на 2-й минуте прямым ударом с углового.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

В середине первой половины нападающий «Саутгемптона» Дэнни Ингс сравнял счёт ударом из-за пределов штрафной площади.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

Победный гол забил форвард «Бёрнли» Матей Выдра на 60-й минуте. Хавбек Джеффри Хендрик записал в актив результативную передачу.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

«Бёрнли», набрав 34 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ, «Саутгемптон» (31) — 13-е.