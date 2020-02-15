«Ман Сити» созвал футболистов на экстренное собрание после исключения клуба из еврокубков
Боссы «Манчестер Сити» оперативно отреагировали на новость об исключении команды из еврокубков на два года, сообщает The Telegraph.
В течение часа после решения УЕФА представители «Манчестер Сити» разослали футболистам текстовые сообщения с просьбой прийти на собрание с исполнительным директором клуба Ферраном Сориано, которое состоялась сегодня, 15 февраля, в обеденный перерыв. На встрече Сориано проинформировал игроков о планах «Сити» после отстранения от Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Напомним, УЕФА исключил «Манчестер Сити» из еврокубков на два сезона за нарушение правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год. «Горожане» намеренно завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.
Суперлига почти неизбежна. Решение УЕФА по «Сити» приведёт к открытой войне
Лигу чемпионов зашатало.
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