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«Лейпциг» разгромил «Вердер» и вернулся на первое место в таблице Бундеслиги

«Лейпциг» разгромил «Вердер» и вернулся на первое место в таблице Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Вердер» из Бремена. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый гол забил защитник «Лейпцига» Лукас Клостерман на 17-й минуте. До перерыва преимущество «быков» увеличил нападающий Патрик Шик. В начале второй половины ещё один мяч в ворота «Вердера» отправил защитник Норди Мукиэле.

Победа позволила «Лейпцигу» вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды Юлиана Нагельсмана 45 очков. Следом идёт мюнхенская «Бавария» (43), у которой один матч в запасе.

Результаты других матчей 22-го тура Бундеслиги

«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 2:3

«Аугсбург» — «Фрайбург» — 1:1

«Падерборн 07» — «Герта» — 1:2

«Унион» — «Байер» — 2:3.

Германия - Бундеслига. 22-й тур
15 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
РБ Лейпциг
Лейпциг
Окончен
3 : 0
Вердер
Бремен
1:0 Клостерман – 17'   2:0 Шик – 39'   3:0 Мукиэле – 46'
Германия - Бундеслига. 22-й тур
15 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Хоффенхайм
Зинсхайм
Окончен
2 : 3
Вольфсбург
Вольфсбург
0:1 Вегорст – 18' (пен)   1:1 Баумгартнер – 45'   1:2 Вегорст – 52' (пен)   2:2 Крамарич – 60' (пен)   2:3 Вегорст – 71'
Германия - Бундеслига. 22-й тур
15 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
1 : 1
Фрайбург
Фрайбург
1:0 Макс – 38'   1:1 Хаберер – 51'
Германия - Бундеслига. 22-й тур
15 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Падерборн 07
Падерборн
Окончен
1 : 2
Герта
Берлин
0:1 Боята – 10'   1:1 Србени – 51'   1:2 Коллинс – 67' (автогол)
Германия - Бундеслига. 22-й тур
15 февраля 2020, суббота. 17:30 МСК
Унион
Берлин
Окончен
2 : 3
Байер
Леверкузен
1:0 Гентнер – 7'   1:1 Хаверц – 22'   1:2 Диаби – 83'   2:2 Бюльтер – 87'   2:3 Беллараби – 90+4'
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