«Лейпциг» разгромил «Вердер» и вернулся на первое место в таблице Бундеслиги

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Вердер» из Бремена. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.
Первый гол забил защитник «Лейпцига» Лукас Клостерман на 17-й минуте. До перерыва преимущество «быков» увеличил нападающий Патрик Шик. В начале второй половины ещё один мяч в ворота «Вердера» отправил защитник Норди Мукиэле.
Победа позволила «Лейпцигу» вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды Юлиана Нагельсмана 45 очков. Следом идёт мюнхенская «Бавария» (43), у которой один матч в запасе.
Результаты других матчей 22-го тура Бундеслиги
«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 2:3
«Аугсбург» — «Фрайбург» — 1:1
«Падерборн 07» — «Герта» — 1:2
«Унион» — «Байер» — 2:3.
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