«Лейпциг» разгромил «Вердер» и вернулся на первое место в таблице Бундеслиги

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «РБ Лейпциг» принимал «Вердер» из Бремена. Встреча состоялась в Лейпциге на стадионе «Ред Булл-Арена» и завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Первый гол забил защитник «Лейпцига» Лукас Клостерман на 17-й минуте. До перерыва преимущество «быков» увеличил нападающий Патрик Шик. В начале второй половины ещё один мяч в ворота «Вердера» отправил защитник Норди Мукиэле.

Победа позволила «Лейпцигу» вернуться на первое место в турнирной таблице чемпионата Германии. В активе команды Юлиана Нагельсмана 45 очков. Следом идёт мюнхенская «Бавария» (43), у которой один матч в запасе.

Результаты других матчей 22-го тура Бундеслиги

«Хоффенхайм» — «Вольфсбург» — 2:3

«Аугсбург» — «Фрайбург» — 1:1

«Падерборн 07» — «Герта» — 1:2

«Унион» — «Байер» — 2:3.