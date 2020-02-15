«Футбол — это не только деньги». С. Индзаги — о борьбе «Лацио» за титул Серии А

Главный тренер римского «Лацио» Симоне Индзаги поделился мнением о чемпионской гонке в итальянской Серии А в нынешнем сезоне.

«Странно слышать, что «Лацио» участвует в борьбе за титул, но это приятно. Мы знаем, с чего начали этот путь, поэтому заслужили быть в таком положении.

«Ювентус» уже много лет находится впереди всех, когда речь заходит о планировании, инвестициях и идеях. Они первыми построили собственный стадион. Они заслуживали свой успех, но в этом году есть «Интер» и «Лацио», готовые создать им несколько проблем.

На бумаге «Ювентус», «Интер», «Рома» и «Милан» должны быть впереди «Лацио», поскольку у них гораздо больший доход, но футбол — это не только деньги. Прогнозы могут не сбываться.

Мы хотим оставаться здесь как можно дольше, и рассматриваем это как начало путешествия, а не его конец», — приводит слова Индзаги Football Italia.

«Лацио» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Италии. Римский клуб отстаёт от «Ювентуса» и «Интера» на одно очко.