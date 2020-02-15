Конте: «Лацио» — «Интер» — это матч аутсайдеров

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 24-го тура итальянской Серии А с римским «Лацио».

«Будет трудная встреча. «Лацио» — серьёзная сила в итальянском футболе. В прошлом сезоне они выиграли Кубок Италии, а в этом — Суперкубок страны. Они укрепились и сохранили сильнейших футболистов. Симоне Индзаги проделал отличную работу, поэтому их рост был неизбежен. Планирование, видение и терпение окупились.

Это будет матч аутсайдеров. Мне кажется, это лучшее определение. «Лацио» будет играть на победу, как и мы. У каждой команды будет стратегия, которая ограничивает недостатки и выделяет сильные стороны. Очень равная игра. Обе команды готовы играть в свой футбол. Пускай победит лучший», — приводит слова Конте Football Italia.

Матч «Лацио» — «Интер» состоится на стадионе «Олимпико» в Риме завтра, 16 февраля, начало — в 22:45 мск.

«Интер», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Лацио» (53) занимает третье место.