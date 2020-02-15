Конте: «Лацио» — «Интер» — это матч аутсайдеров

Главный тренер миланского «Интера» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 24-го тура итальянской Серии А с римским «Лацио».
«Будет трудная встреча. «Лацио» — серьёзная сила в итальянском футболе. В прошлом сезоне они выиграли Кубок Италии, а в этом — Суперкубок страны. Они укрепились и сохранили сильнейших футболистов. Симоне Индзаги проделал отличную работу, поэтому их рост был неизбежен. Планирование, видение и терпение окупились.
Это будет матч аутсайдеров. Мне кажется, это лучшее определение. «Лацио» будет играть на победу, как и мы. У каждой команды будет стратегия, которая ограничивает недостатки и выделяет сильные стороны. Очень равная игра. Обе команды готовы играть в свой футбол. Пускай победит лучший», — приводит слова Конте Football Italia.
Матч «Лацио» — «Интер» состоится на стадионе «Олимпико» в Риме завтра, 16 февраля, начало — в 22:45 мск.
«Интер», набрав 54 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Италии, «Лацио» (53) занимает третье место.
- 15 февраля 2020
-
17:45
-
17:43
-
17:30
-
17:25
-
17:24
-
17:11
-
17:10
-
17:09
-
16:46
-
16:39
-
16:36
-
16:24
-
16:23
-
16:16
-
16:10
-
15:59
-
15:38
-
15:26
-
15:15
-
15:01
-
15:00
-
14:37
-
14:26
-
14:19
-
14:16
-
13:53
-
13:53
-
13:16
-
13:02
-
12:51
-
12:34
-
12:22
-
11:52
-
11:37
-
11:25