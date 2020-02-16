Sport.es: Гвардиола не планирует покидать «Манчестер Сити» из-за отстранения от еврокубков

Исключение «Манчестер Сити» из еврокубков на два года не повлияет на планы главного тренера команды Хосепа Гвардиолы. 49-летний специалист намерен до конца доработать контракт с «горожанами», который рассчитан до 30 июня 2021 года, сообщает Sport.es.

Минувшим летом заполучить Гвардиолу пытался «Ювентус», однако туринцам не удалось убедить испанца сменить клуб. Ранее в феврале сообщалось, что действующие чемпионы итальянской Серии А по-прежнему заинтересованы в наставнике «Сити».

УЕФА отстранил «Манчестер Сити» от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы в сезонах 2020/2021 и 2021/2022, а также оштрафовал на € 30 млн за финансовые махинации со спонсорскими контрактами. «Горожане» собираются обжаловать наказание в Спортивном арбитражном суде (CAS).