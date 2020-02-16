Тухель — о ничьей с «Амьеном»: не беспокоюсь и верю в «ПСЖ»

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Томас Тухель подвёл итоги матча 25-го тура чемпионата Франции с «Амьеном» (4:4).



«Очевидно, нам не хватило концентрации в начале матча. Это показывает, с каким настроем мы вышли на поле. Сопернику слишком просто удавалось создавать опасные моменты у наших ворот. „Амьен“ смог забить три мяча, сделав три удара. После перерыва „ПСЖ“ смог показать характер. Мы переломили ход встречи и сумели избежать поражения. Причины такого выступления очевидны: мы играли отвлечённо, нам не хватало концентрации.



Теперь все будут говорить, что обеспокоены состоянием „ПСЖ“, что у нас много проблем. Но это жизнь, это футбол. Я не беспокоюсь, верю в команду. Знаю, что мы сделали и что упустили. Но все мы люди, и это нормально. Сложный матч», — приводит слова Тухеля AFP.

«ПСЖ» сыграл вничью с «Амьеном» в матче Лиги 1, уступая в счёте — 0:3