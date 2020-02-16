«Реал» готов приобрести Стерлинга у «Манчестер Сити» за £ 180 млн
Нападающий «Манчестер Сити» Рахим Стерлинг может продолжить карьеру в чемпионате Испании, сообщает The Sun.
По информации источника, в услугах 25-летнего футболиста заинтересован мадридский «Реал». «Сливочные» готовы приобрести Стерлинга у «Манчестер Сити» за £ 180 млн (около € 220 млн). На данный момент форвард ведёт переговоры с «горожанами» о новом контракте. При этом Стерлинг не исключает возможного продолжения карьеры за рубежом. Нынешний договор Рахима с «Манчестер Сити» рассчитан до 30 июня 2023 года.
Стерлинг выступает за «Манчестер Сити» с лета 2015 года. Ранее форвард защищал цвета «Ливерпуля». В нынешнем сезоне Стерлинг принял участие в 23 матчах английской Премьер-лиги, забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи.
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