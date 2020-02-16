Гризманн: мы с Месси получаем удовольствие от игры друг с другом

Нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн после матча 24-го тура чемпионата Испании с «Хетафе» (2:1) высказался о взаимодействии с форвардом каталонцев Лионелем Месси.



«Я нахожусь здесь более полугода, но всё ещё учусь взаимодействовать с партнёрами по команде. Дальше всё будет только улучшаться. Мы с Месси получаем удовольствие от игры друг с другом.



»Хетафе" — сложный соперник. Победа в матче с таким оппонентом никогда не даётся просто так. Мы старались сохранять спокойствие и контролировать мяч. Нам было очень трудно, но иногда это полезно", — приводит слова Гризманна Marca.



«Барселона» догнала мадридский «Реал», который возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании. У обоих клубов по 52 очка, однако у «сливочных» один матч в запасе. «Хетафе» (42) занимает третье место.

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