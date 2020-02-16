Пиоли: Ибрагимович неоднократно говорил, чтобы я ему доверился

Главный тренер «Милана» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от матча 24-го тура Серии А с «Торино», который состоится завтра, 17 февраля. Миланцам предстоит уже третий матч в течение семи дней. В середине недели они встречались с «Ювентусом» в первом полуфинальном матче Кубка Италии (1:1). По словам Пиоли, миланцы будут готовы к матчу с «Торино».

«Готовность Ибрагимовича? Он никогда не говорит просто так. При этом Златан неоднократно говорил, чтобы я ему доверился. Я видел, что он находится в хорошей форме. Посмотрим, как он будет себя чувствовать.

Моё будущее? Прекрасно осознаю свою роль в команде. Нам нужно продолжать работать. «Милан» — великий клуб, нужно сосредоточиться на выполнении своей работы, вот и всё.

Впереди 15 матчей Серии А, на кону стоят 45 очков. Не беспокоюсь о своём будущем, даже не думаю об этом. И мне нравится такая ситуация», — цитирует Пиоли Calciomercato.